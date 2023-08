PontoPoder Cafezinho: Quem é Evandro Leitão e por que está cotado para disputar a Prefeitura

A edição #98 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (12) resgata o histórico político de Evandro Leitão (PDT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e nome cotado para as eleições de 2024 em Fortaleza.

Evandro Leitão está no terceiro mandato como deputado estadual. Foi líder do Governo Camilo Santana e está, pela segunda vez, no comando da Alece. Ele tem ganhado destaque nas articulações para o próximo ano, sendo, inclusive, um dos pontos de atrito entre PDT e PT.

O deputado também esteve no palanque da vitória de Elmano de Freitas, do PT, ainda no 1° turno da eleição de 2022, demonstrando ali o que vem demonstrando nos últimos meses: que é um dos fortes aliado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do próprio governador.

A apresentação e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes. Os repórteres Igor Cavalcante e Luana Barros são os convidados da semana.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcast