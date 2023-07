PontoPoder Cafezinho: os pré-candidatos do governador Elmano à prefeitura de Fortaleza

O episódio #96 deste sábado (29) do PontoPoder Cafezinho traz os primeiros indicativos de como devem ser as discussões no PT para as eleições de 2024. O episódio traz desdobramentos de uma declaração do governador Elmano de Freitas (PT) ao Diário do Nordeste sobre as possíveis pré-candidaturas petistas para o próximo ano.

A deputada federal Luizianne Lins, os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, além do assessor especial do governo Artur Bruno, são cotados. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), também foi mencionado pelo governador, caso tome a "decisão pessoal" de migrar de partido.

As expectativas em torno da candidatura petista crescem à medida que 2024 se aproxima e as dinâmicas externas vão moldando alianças com o grupo governista.

A apresentação e edição desta edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

Os repórteres Igor Cavalcante e Ingrid Campos são os convidados da semana.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcast

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil