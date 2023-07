Elmano sobre ida de Evandro ao PT: quem quer ser candidato não se preocupa com 'riscos da política'

Sondado para se filiar ao PT e ser candidato à prefeitura de Fortaleza em 2024, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), não tem que se preocupar com prováveis riscos que o movimento de troca de partido possa lhe render.

A avaliação é do governador Elmano de Freitas (PT). O petista deu entrevista à Live PontoPoder, nessa quinta-feira (27), e declarou que o aliado político não é alguém com perfil de "projeto pessoal".

Entre as correntes do PT há quem defenda nomes mais tradicionais da legenda para disputar a prefeitura no ano que vem, como o da ex-prefeita Luizianne Lins, que é filiada à sigla desde os 19 anos de idade.

Há resistências internas de que um recém-filiado já ganhe a oportunidade de candidatura para o ano seguinte. Correntes contrárias já se movimentam para reforçar o discurso, embora o deputado seja uma liderança de confiança do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas.

A avaliação nos bastidores é que há um risco de Evandro se filiar ao PT e não ter garantido o direito à candidatura, já que as instâncias internas do partido cumprem um rito particular, sem decisões de cima pra baixo. É tudo debatido e, caso necessário, definido no voto.

Sabendo dessa particularidade do PT, o governador afirmou que "se uma pessoa está disposta a disputar a prefeitura de Fortaleza, ela não vai estar muito preocupada com determinados riscos da política".

"Ela tem que estar determinada que ela quer fazer a construção desse projeto não como um projeto pessoal. Os nomes todos que eu listei aqui nenhum tem a característica de ficar pensando em projeto pessoal, nenhum", disse.

Elmano citou possíveis nomes do grupo para disputar a eleição no ano que vem. São eles: Luizianne Lins, Larissa Gaspar, Artur Bruno, Guilherme Sampaio e Evandro Leitão.

Sobre uma possível filiação do presidente da Alece ao partido, o governador foi direto. Caso decida se filiar, a decisão tem que ser baseada "porque quer construir o projeto", sem preocupações paralelas.

