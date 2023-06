PontoPoder Cafezinho: Ciclo de Cid e Ciro Gomes sob ameaça no Ceará

A relação entre os irmãos Cid e Ciro Gomes (PDT) voltou a ganhar tensionamentos nesta semana após o ex-candidato à Presidência declarar que a "faca ainda está ardendo", ao se referir às divergências com o irmão nas eleições estaduais de 2022. Seria esse o fim do ciclo hegemônico dos Ferreira Gomes no PDT cearense? É o que o episódio #91 do PontoPoder Cafezinho vai analisar para você, além de trazer todas as declarações desse embate.

Farpas ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ao governador Elmano de Freitas (PT) e até a ex-governadora Izolda Cela (hoje secretária executiva do MEC), antiga correligionária dos Ferreira Gomes, também foram ditas por Ciro.

Em meio à crise interna por conta da divisão sobre apoio ao Governo Estado, o PDT realizou um encontro de lideranças da região Nordeste em Fortaleza. A presença do senador Cid Gomes, um dos principais quadros do partido, chegou a ser divulgada, mas ele não compareceu. Já o ex-ministro Ciro Gomes, o prefeito José Sarto (PDT) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) estiveram presentes.

Presidente do PDT, André Figueiredo (PDT) também reconheceu a situação "difícil do PDT". Ele e Cid têm polarizado uma disputa interna pela presidência da legenda no Estado.

Participam do episódio a colunista e editora de política Jéssica Welma e a repórter de política Luana Barros. A apresentação e edição é do repórter Igor Cavalcante.

