Polícia da Venezuela ameaça Brasil em publicação nas redes sociais; veja

A Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela publicou uma imagem nesta quinta-feira (31), no Instagram, em que aparece a silhueta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em frente à bandeira do Brasil e uma hashtag que diz, em espanhol: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal".

Na legenda da postagem, o órgão escreveu, em tom de ameaça: "Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, nem somos colônias de ninguém. Estamos destinados a vencer".

A publicação menciona o ministro venezuelano Diosdado Cabello e o perfil do programa "Con El Mazo Dando", apresentado pelo político na TV pública nacional.

Crise diplomática

A publicação da Polícia Bolivariana foi feita em meio à crise diplomática entre Brasil e Venezuela. Lula tem feito duras críticas ao regime de Maduro, que, por sua vez, tem reclamado da postura do presidente brasileiro por vetar a entrada do país nos Brics — bloco formado, originalmente, por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Na terça-feira (29), o assessor especial de Lula para Assuntos Externos, Celso Amorim, disse que a Venezuela quebrou a confiança do Brasil nas eleições que reelegeram Maduro. Um dia depois, a Venezuela convocou seu embaixador em Brasília para retornar ao país, como medida de "repreensão".