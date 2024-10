Venezuela fica de fora da lista de possíveis novos países parceiros do Brics, diz site

A Venezuela e a Nicarágua ficaram fora da lista de possíveis novos parceiros do Brics. Segundo o g1, que publicou a informação nesta terça-feira (22), a decisão acompanha uma vontade do Brasil, que já manifestou não querer os países no bloco econômico formado originalmente por Rússia, Índia, China e África do Sul.

Uma apuração da TV Globo mostrou ainda que, embora não tenha feito veto formal, o governo brasileiro pressionou os outros integrantes do grupo para que os dois países específicos não entrassem na lista. "Os russos sabem da irritação de Lula com o Maduro [presidente da Venezuela]", disseram fontes ouvidas pela emissora.

No início do ano, aderiram aos Brics países como Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Além desses, os integrantes do bloco estudam aceitar outras nações, como Belarus, Bolívia, Cuba, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã.

Reunião dos Brics

Começou nesta terça-feira (22), na Rússia, a cúpula do Brics — a primeira com a nova composição do bloco, que foi ampliado com a inclusão de mais cinco países. A reunião é promovida por Vladimir Putin e usada por ele para demonstrar força e contestar seu isolamento global.

Por recomendação médica, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cancelou de última hora a participação no encontro, após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada. O petista, contudo, participa por videoconferência das negociações.