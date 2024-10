Elmano se pronuncia sobre ataque em escola de Pacajus: 'Continuar trabalho de prevenção'

O governador Elmano de Freitas (PT) fez um breve comentário, nesta quinta-feira (31), em reunião do G20, em Fortaleza, sobre o ataque registrado em uma escola pública de ensino médio de Pacajus. Diante do caso, que envolveu um ex-aluno de 19 anos, o petista disse que o Governo irá "continuar o trabalho do comitê de prevenção [à violência nas escolas] e o trabalho de acompanhamento e monitoramento das nossas polícias e guardas nas escolas".

O episódio de violência aconteceu nessa quarta (30), quando o ex-aluno ameaçou e feriu uma professora com faca. O Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) informou, no dia, que o suspeito aparentava ter sofrido um surto psicótico.

Em um vídeo recebido pelo Diário do Nordeste, o jovem aparece com a arma branca na mão, visivelmente desorientado, levando as mãos à cabeça. Ele foi contido, capturado e levado para a Delegacia Metropolitana de Pacajus, onde foi autuado por "tentativa de homicídio e ameaça", segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).