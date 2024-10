Capitão Wagner diz que 'diferença' entre ele e Roberto Cláudio já foi 'superada' e projeta 2026

Candidato na última eleição em Fortaleza, Capitão Wagner (União) declarou, nesta quarta-feira (30), que a relação com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) é "boa" e que as diferenças entre ele e o ex-adversário político foram superadas.

A declaração foi dada em vídeo publicado em um story no Instagram do ex-deputado. O assunto foi trazido por um seguidor através da "caixinha de perguntas".

O que tinha de diferença foi já superada. Pensar agora na cidade de Fortaleza, pensar no Estado do Ceará e aproveitar o que cada um tem de melhor Capitão Wagner (União) Presidente estadual do União Brasil

Veja também PontoPoder Em campanha, Capitão Wagner e Roberto Cláudio se unem em ato a favor de André: 'renovação' Wagner Mendes André Fernandes não poderá ser candidato a governador e a senador em 2026; entenda

Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT) se enfrentaram na eleição municipal de Fortaleza em 2016 e na disputa pelo Governo do Estado, em 2022. Em 2016, Roberto Cláudio foi reeleito prefeito e, em 2022, ambos foram derrotados ainda no primeiro turno pelo então candidato Elmano de Freitas (PT), hoje governador.

Aproximação

Com Capitão Wagner e José Sarto (PDT) fora do segundo turno na Capital cearense, o ex-prefeito e o dirigente partidário subiram juntos no mesmo palanque em prol da candidatura de André Fernandes (PL) contra Evandro Leitão (PT).

Com a impossibilidade de candidatura de Fernandes para cargos majoritários em 2026, por conta da idade, Wagner e Roberto Cláudio aparecem como alternativas para o grupo da direita nos próximos dois anos.

Projeções para 2026

Respondendo a outra pergunta de seguidores, Wagner não crava que será candidato em 2026, mas projeta a possibilidade de união de lideranças do campo da direita no próximo pleito, ao contrário do que ocorreu em Fortaleza com três candidaturas separadas.

"Na verdade eu não sei o que acontece daqui para 2026, vamos conversar com as lideranças da oposição. Discutir para a gente tentar chegar a um consenso de ter uma chapa única, com candidato a senador, a governador. Acredito que vai ser possível, sim. Até lá muita conversa, muito diálogo", disse.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil