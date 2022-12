Podcast PontoPoder Cafezinho discute as articulações para Camilo ou Izolda assumir o MEC

O episódio do podcast PontoPoder Cafezinho desta sexta-feira (16) discute as articulações e os impasses sobre a possibilidade de indicação da governadora Izolda Cela (sem partido) ou do ex-governador Camilo Santana (PT) para o Ministério da Educação no futuro Governo Lula.

Desde que o presidente eleito, Lula, anunciou os primeiros ministros, todos homens, o debate sobre a presença de mulheres ganhou força e, nesse embalo, cresceram as apostas pela indicação de Izolda Cela para o Ministério da Educação. Durante a campanha eleitoral, Izolda se aproximou muito do então candidato Lula, inclusive recepcionando o petista quando ele veio ao Ceará. Ela também foi até São Paulo gravar inserções para a campanha do hoje presidente eleito.

Com Lula eleito, o nome de Izolda foi gradativamente ganhando força pelo seu histórico na Educação do Ceará. Agora, nessa reta final, as pressões dentro do PT aumentaram para que o nome indicado para comandar a área seja alguém do próprio partido.

Há ainda um dilema entre os cearenses: nos bastidores, fala-se que o nome de Camilo seria o mais cotado para assumir um ministério, mas o petista tem atuado para que a governadora do Ceará também seja confirmada na Educação.

Participam deste debate, no episódio #63 do PontoPoder Cafezinho, o colunista de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar, o repórter de Política do Sistema Verdes Mares, Igor Cavalcante. A apresentação é da editora e colunista do Diário do Nordeste, Jéssica Welma.

