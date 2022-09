PL muda agenda de campanha e visita de Bolsonaro ao Ceará é adiada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mudou a agenda de campanha e postergou a visita que faria ao Ceará nos próximos dias. A informação com a previsão de agenda havia sido divulgada pela assessoria do partido e divulgada pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (6). Há ainda a pretensão de que o candidato à reeleição visite o Estado, mas uma data ainda não foi confirmada.

O colunista Inácio Aguiar havia confirmado que apoiadores do presidente no Ceará já estavam cientes da visita, mas que detalhes da programação da campanha não haviam sido definidos.

Com a mudança na agenda, o Ceará não está mais na programação divulgada pela assessoria nacional do PL. Constam na nova grade atividades em Brasília, Rio de Janeiro e Tocantins até o próximo dia 11.

Outros candidatos

O cadidato Ciro Gomes (PDT) já cumpriu ato de campanha no Ceará para a inauguração do comitê dele com o candidato ao governo do Estado pelo seu partido, Roberto Cláudio.

O ex-presidente Lula veio ainda na fase de pré-campanha, para a convenção do partido que homologou a candidatura de Elmano de Freitas ao governo. Ainda há expectativa da vinda dele durante a campanha eleitoral, mas não há data definida.