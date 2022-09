Agenda de campanha de Bolsonaro prevê evento no Ceará ainda nesta semana

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve vir fazer campanha no Ceará ainda nesta semana. A sexta-feira, dia 9, está reservada na agenda da chapa “Pelo bem do Brasil 22”, que tem ainda como candidato a vice o general Braga Netto, está reservada a um evento no Estado. Entretanto, ainda não há detalhes sobre o evento do qual ele deverá participar.

A programação incluindo a parada no Ceará na campanha do presidente à reeleição foi divulgada nesta segunda-feira (5) pela assessoria nacional do Partido Liberal à imprensa. A previsão de datas contempla a semana de 5 a 11 de setembro e inclui além do Ceará, estados como Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro.