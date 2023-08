Piso da enfermagem de Fortaleza é enviado para a Câmara, e Sarto confirma pagamento para setembro

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (31), que já está na Câmara Municipal o Projeto de Lei do Piso da Enfermagem. A iniciativa irá contemplar os salários de todos os profissionais do Município.

O prefeito ainda confirmou compromisso de "realizar o pagamento em folha de pessoal suplementar até o dia 20 de setembro". A data já havia sido adiantada pelo secretário da Saúde, Galeno Taumaturgo, e o líder do governo Sarto na Casa, vereador Carlos Mesquita (PDT).

Os novos valores, definidos em lei federal do ano passado, ficam da seguinte forma:

R$ 4.750 para enfermeiros,

R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e

R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

"Conforme prometi, o piso será pago a partir de setembro, garantindo o retroativo a maio a todos os 5.707 profissionais que atuam nas unidades de saúde do Município. A iniciativa obedece a orientações do Ministério da Saúde e decisão do Supremo Tribunal Federal", declarou Sarto nas redes sociais.

Pagamento em setembro

Segundo Sarto, o cronograma e os critérios de pagamento foram apresentados e discutidos por uma comissão de secretários municipais com representantes da categoria na semana passada: "Tudo feito com toda a transparência e diálogo".