Pesquisa Quaest Fortaleza 2º turno: maioria do eleitorado de Sarto prevê migrar para Evandro

A segunda pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza, divulgada nessa quarta-feira (23), mostra a possível migração de votos no segundo turno dos eleitores do José Sarto (PDT).

No levantamento, os entrevistados que votaram nos candidatos derrotados no primeiro turno foram questionados em quem pretendem votar: se em André Fernandes (PL) ou em Evandro Leitão (PT), que estão na segunda etapa do pleito.

Conforme a nova pesquisa, 62% dos eleitores do atual chefe do Executivo da Capital indicam migrar para o candidato petista. O índice mostra um aumento numérico em relação à rodada anterior da Quaest, divulgada em 18 de outubro, quando Leitão registrou 52% entre esse eleitorado.

Por sua vez, André recuou oito pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Na primeira rodada, o bolsonarista registrou 28% entre os eleitores de Sarto. Nos resultados divulgados na quarta (23), ele recebeu 20% entre os que votaram no atual prefeito.

Nos dois casos, a margem de erro é de 11 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre domingo (20) e terça-feira (22), com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

INTENÇÃO DE VOTO NO SEGUNDO TURNO

Eleitores do José Sarto (PDT) migram para:

Margem de erro = 11 pp

1ª rodada do dia 18 de outubro

André Fernandes (PL): 28%

28% Evandro Leitão (PT): 52%

52% Indecisos: 8%

8% Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

2ª rodada do dia 23 de outubro

André Fernandes (PL): 20%

20% Evandro Leitão (PT): 62%

62% Indecisos: 4%

4% Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo Instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 04417/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.