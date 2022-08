Pesquisa Ipec: Lula tem 44% e Bolsonaro 32% no primeiro turno das eleições de 2022

Nova pesquisa Ipec mostra Lula (PT) com 44% das intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais, seguido do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), com 6%.

Simone Tebet do MDB aparece com 2%, enquanto Vera (PSTU) tem 1%, estando as duas empatadas na margem de erro. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.

Eymael (DC), Felipe d’Avila (NOVO), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (UNIÃO) não atingiram 1% das intenções de voto para pontuar.

Veja números da pesquisa Ipec:

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Felipe d’Avila (NOVO): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Soraya Thronicke (UNIÃO): 0%

Branco/nulo: 8%

Não sabe/não respondeu: 7%

Ipec

A pesquisa Ipec ouviu 2 mil pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto, em 130 municípios brasileiros. A margem é dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

¨Na simulação de segundo turno, Lula sobe para 51%, e Bolsonaro vai para 35%. Os votos em branco e nulos são 9% e na categoria "não sabe/não respondeu", são 5%.

Na pesquisa espontânea, onde não são dados os nomes dos candidatos, os percentuais estão bem próximos da estimulada: