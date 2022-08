Lula pode encontrar Bolsonaro em cerimônia de posse de Moraes como presidente do TSE

O ministro Alexandre de Moraes toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante sessão solene nessa terça-feira (16). A cerimônia pode marcar o primeiro encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), adversários, durante a campanha eleitoral.

Nesta segunda-feira (15), o petista confirmou a presença no evento. O chefe do Executivo recebeu o convite para a ocasião, na semana passada, das mãos do próprio Alexandre de Moraes.

Lula foi convidado na condição de ex-chefe de Estado, assim como a ex-presidente Dilma Rousseff, que confirmou presença na cerimônia. Na data, o ministro Ricardo Lewandowski também toma posse como vice-presidente da Corte.

Alvo de ataques de Bolsonaro e da base aliada dele, Alexandre de Moraes sucederá o ministro Edson Fachin na presidência do TSE. Ele e Lewandowski foram eleitos para os cargos em 14 de junho e conduzirão as eleições 2022.

Há meses, o próximo presidente do tribunal dá sinais de como será a atuação à frente da Corte eleitoral. Em maio, destacou, por exemplo, que a Justiça Eleitoral garantirá que cada voto das eleições 2022 não sofrerá coação de milícias digitais.

Na última sessão de julgamento de Fachin à frente do TSE, Alexandre de Moraes destacou que o colega de Corte deixou a lição de que 'democratas não devem se calar perante ofensas'.

"Os democratas não devem se calar perante discriminações e discursos de ódio. Os democratas não devem transigir em seus princípios. Os democratas não devem e não podem aceitar ataques covardes, sejam pessoais ou institucionais, que pretendam corroer as bases da nossa República", afirmou.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste