Jardineiro comeu limão e carvão para sobreviver em ilha deserta no Rio de Janeiro

Um homem de 51 anos foi resgatado após passar cinco dias em uma ilha deserta em Grumari, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para sobreviver, o jardineiro Nelson Nedy Ribeiro contou em entrevista à TV Globo que precisou comer carvão e limão.

O resgate aconteceu no último sábado (13), segundo o Corpo de Bombeiros, com a ajuda de um helicóptero. Na segunda-feira (8), o homem foi ver o mar, mas escorregou de uma pedra e foi levado pela correnteza, disse a família ao Metrópoles.

Sobrevivência na Ilha de Palmas

Na tentativa de encontrar algo que o ajudasse a sobreviver, Nelson Ribeiro revirou a mata e achou uma garrafa com água doce. Ele chegou a misturar o líquido com água salgada do mar.

"Muito frio, sem água... caiu uma chuvinha, eu colocava a mão nas gotinhas de chuva e apanhava para molhar a boca. Eu estava com muita sede", disse o jardineiro.

Além disso, ele também encontrou uma barraca usada por pescadores da região e um colchonete e cobertor que haviam sido deixados no local.

Nelson Ribeiro teve escoriações e foi levado a um hospital na Barra da Tijuca, recebeu alta médica e já está em casa.

