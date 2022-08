Jovem é encontrado morto horas depois de entrar em viatura da PM em Goiânia

Um jovem foi encontrado morto algumas horas após entrar em uma viatura da Polícia Militar de Goiás. Henrique Alves Nogueira tinha 28 anos, e foi filmado entrando no veículo da polícia.

De acordo com informações do G1, os policiais envolvidos no caso foram afastados da função e um inquérito foi aberto pela Polícia Militar para apurar a conduta dos agentes.

O advogado da família de Henrique, Alan Araújo Dias, no entanto, afirmou que o caso representava uma execução, tendo citado os sinais de tortura e os tiros registrados no laudo da morte do jovem.

O caso foi registrado na última quinta-feira (11), e segundo o delegado responsável, André Veloso, o homem colocado na viatura por volta de oito horas da manhã. Às dez da noite, contudo, a mesma viatura registrou uma ocorrência de um suposto confronto com a Polícia Militar.

A polícia, agora, apura o que ocorreu de fato entre o momento da primeira abordagem e o registro da morte de Henrique. Durante a ocorrência, os policiais envolvidos no caso afirmaram que o homem estava com uma mochila contendo "uma grande quantidade de drogas".

No entanto, a Polícia Civil explicou que, em um vídeo onde é possível ver Henrique sendo colocado na viatura, não é possível ver o homem portando esses objetos.

