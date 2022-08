Paulo Roberto Costa, primeiro delator da Lava Jato, morre de câncer aos 68 anos

O ex-diretor de Abastecimento da Petrobras e primeiro delator da Lava Jato, Paulo Roberto Costa, morreu aos 68 anos na tarde desse sábado (13) vítima de um câncer.

Costa foi condenado a mais de 70 anos de prisão em processos sobre a Lava Jato, no Paraná, mas deixou a penitenciária e respondia em liberdade por causa de acordo de colaboração firmado com a Justiça.

Delação

Engenheiro de formação, Paulo Roberto Costa havia sido preso em março de 2014. Após dois meses, ele decidiu colaborar com as investigações e detalhou o modus operandi do esquema criminoso.

A partir do relato do ex-diretor, os policiais desvendaram como funcionava a distribuição de recursos desviados da estatal.

À época, a Polícia Federal descobriu que parte do superfaturamento era destinado ao pagamento de propina a diretores e também para o abastecimento do caixa dos partidos PT, PMDB e PP.