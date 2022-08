Cerca de 600 pinguins morrem após passagem de ciclone extratropical em Santa Catarina

Cerca de 600 pinguins morreram no litoral de Santa Catarina após a passagem de um ciclone extratropical desde a última terça-feira (9) no estado. O fato foi confirmado pelo Projeto de Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS), que realiza o atendimento veterinário a animais marinhos.

De terça até sexta (12), 622 animais marinhos foram encontrados à beira da praia, mas apenas 24 sobreviventes. Gaivotas, fragatas e tartarugas também foram espécies afetadas e a maior parte foi encontrada na ilha de Santa Catarina.

Segundo o biólogo marinho e coordenador do PMP-BS em Santa Catarina e Paraná, André Barreto, esse fato é maior durante a ocorrência do ciclone porque os fortes ventos do oceano em direção à terra os transportam.

No caso dos pinguins, a dificuldade de fugir das ondas é maior, já que eles não conseguem voar. Na tentativa de respirar fora da água, eles acabam se afogando com maior facilidade.

O ciclone teria causado rajadas de vento de mais de 100 km/h em algumas regiões catarinenses na quarta-feira (11). As informações são da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), órgão responsável por monitorar as condições climáticas do Estado.

Espécie

Os pinguis que morreram são da espécie pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus), que aparecem na costa brasileira, geralmente entre junho e setembro, em busca de alimento.

Vindos da Patagônia, no Sul da Argentina, eles vivem em bandos e se adaptaram para se transportar na água por meio do impulso. Eles podem atingir 25km/h enquanto nadam.

