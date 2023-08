Pedido de lista de passageiros de aviões fretados pelo Governo Elmano provoca bate-boca na Alece

A apresentação de um requerimento do deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) solicitando informações sobre o uso de aviões fretados pelo Governo do Ceará provocou um bate-boca acalorado na sessão desta quinta-feira (3) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Os deputados estaduais De Assis Diniz (PT) e Carmelo Neto (PL) chegaram a trocar ofensas no Plenário da Casa.

No fim, o pedido da informação foi rejeitado com amplo apoio da base governista. Usando da prerrogativa de fiscalizar o Poder Executivo, o deputado pedetista Cláudio Pinho apresentou o requerimento 9359/2023, destinado ao secretário-chefe da Casa Civil, Max Quintino. No documento, ele solicita o destino dos voos fretados pelo Governo do Ceará, além da lista de passageiros, das datas e horários das viagens, o número de passageiros e o valor gasto por voo.

Cláudio Pinho (PDT) Deputado estadual “Precisamos saber de que forma está sendo empregado esse dinheiro para que a sociedade saiba de que forma e quem verdadeiramente está usando esse transporte com o dinheiro do contribuinte cearense"

O parlamentar ainda lembrou de um episódio recente em que o sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues foi preso com 37 kg de cocaína em um voo da comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Não vão interpretar que o avião fretado pelo Governo (do Ceará) está acontecendo, que fique bem claro”, ponderou.

Na votação, a bancada governista rejeitou o requerimento por 25 votos contrários e 7 votos a favor. O líder do Governo na Casa, Romeu Aldigueri (PDT), e o líder do PT, De Assis Diniz, encaminharam votação contrária.

Votaram a favor do requerimento os parlamentares: Alcides Fernandes (PL), Antônio Henrique (PDT), Carmelo Neto (PL), Cláudio Pinho (PDT), Queiroz Filho (PDT), Sargento Reginauro (União) e Felipe Mora (União).

Bate-boca

Com a votação já decidida, o deputado Carmelo Neto apontou que o Governo Elmano teme a transparência. Ele relembrou ainda do episódio em que o ex-governador Cid Gomes (PDT) levou a sogra em viagem oficial. “O que o governador Elmano, do PT, tem a esconder, o que ele tem a esconder com a lista de passageiros dos voos oficiais fretados?”, questionou.

Em seguida, o deputado De Assis Diniz reclamou da “patifaria”, da “demagogia” e da “hipocrisia”.

De Assis Diniz (PT) Líder do PT na Assembleia Legislativa “Quem tem relações com bandido, quem fez aliança com quadrilhas, quem transportou cocaína dentro de um avião está preso, mas foi dentro do Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro e tem que estar na cadeia porque é lugar de bandido”

“Não dá para aceitar e permitir leviandade de um deputado fazer suspeição, conjectura de que pode estar sendo transportado cocaína. Quem anda com bandido são eles, respeite nosso governo, respeite o Elmano”, acrescentou o líder do PT.

Após a fala do petista, Carmelo Neto pediu direito de resposta, o que virou o estopim para o bate-boca entre os dois. Aos gritos, os dois parlamentares exigiram “respeito” um ao outro, com o líder do PT reforçando as acusações de “leviandade” e “patifaria”. Carmelo e De Assis precisaram ser acalmados pelos colegas da Casa.

Carmelo, que teve o direito de resposta concedido, relatou ainda ter sido chamado de “moleque”, “lambe-botas” e “vereador sem pauta” pelo colega parlamentar.

Carmelo Neto (PL) Deputado estadual “Jamais imaginei que iria ouvir de um parlamentar de quase 60 anos, experiente, maduro, que outro colega era um ‘moleque’, um ‘lambe-botas’, insinuando que usei um avião oficial de madeira irregular”

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil