'O Brasil vai ver como a educação faz a diferença', diz Cid ao citar Camilo e Izolda no MEC

O senador Cid Gomes (PDT) disse, nesta segunda-feira (2), que o "Brasil vai ver como a educação faz a diferença" com os ex-governadores Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido) à frente do Ministério da Educação.

O Estado é referência nacional pelos bons resultados acumulados no Ideb (índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Nesta segunda-feira, Cid prestigiou a cerimônia de posse de Camilo como novo ministro da Educação (MEC). Agora, o petista comanda a pasta - que um dia já foi liderada também por Cid em uma passagem relâmpago, no segundo governo de Dilma Rousseff (PT). A ex-governadora Izolda Cela é a secretária executiva do MEC.

Cid Gomes Senador "Há alguns anos atrás, a experiência cearense foi reconhecida, à época pela presidente Dilma, para ser estendida a todos os estados brasileiros. Uma série de fatores acabaram não permitindo. Mas acho que o Camilo terá agora, sob a liderança do presidente Lula, essa responsabilidade. O Ceará conseguiu, ao longo do tempo, mostrar que educação pode se fazer mesmo nas dificuldades"

Na ocasião, Cid ainda citou os resultados do Ideb do Ceará - que tem 87 das melhores escolas públicas do 1º ao 5º ano do País e 70 das escolas do 6º ao 9º - e disse que juntos, Camilo e Izolda, estenderão a experiência do Ceará aos demais estados do Brasil.

Cid Gomes Senador "Essa experiência é possível ser estendida a todos os estados. O Camilo, junto com a Izolda e com a equipe que vai ficar com ele no Ministério da Educação, terá uma grande oportunidade. E o Brasil vai ver como a Educação faz a diferença"