'No momento adequado o partido vai ter que tomar uma decisão', diz Elmano sobre prévias no PT

Em evento de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão, ao Partido dos Trabalhadores, neste domingo (17), o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a legenda terá que "tomar uma decisão" no tempo certo sobre "qual melhor caminho" na eleição para a Prefeitura de Fortaleza no ano que vem.

A filiação de Evandro ao PT coloca mais um nome entre os cotados para a disputa. Com ele, a legenda passa a ter cinco pré-candidaturas ao pleito: o suplente de deputado estadual Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar; o assessor de Assunto Municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno; a deputada federal Luizianne Lins, que é ex-prefeita de Fortaleza; e o presidente da Alece.

Questionado se a definição se dará mediante a realização de prévias, defendida por Luizianne Lins, o governador defendeu que o debate ocorra dentro da agremiação, com a participação da base partidária que compõe o seu Governo.

"É um debate no ambiente partidário, no momento adequado o partido vai ter que tomar uma decisão, qual o melhor caminho. Evidentemente tem que ser um caminho que a base partidária participe", declarou o mandatário.

Durante o evento, Elmano enfatizou, ainda, a importância de o PT lançar uma candidatura unificada para vencer o "bolsonarismo" no pleito, mas que a escolha do nome deve ocorrer apenas em 2024.

Elmano de Freitas (PT) Governo do Ceará "Nós colocamos (o debate) para 2024 porque nós aprendemos que lá fora tem um bolsonarismo ainda forte. Se a gente olhar as pesquisas, com tudo que o presidente Lula tem feito, com tudo que ele representa para o Brasil, mesmo assim o Brasil ainda está dividido e tem uma direita forte. Então, só se nós fôssemos muito ingênuos, muito pequenos, para não entender que nós precisamos ter unidade no PT com seus aliados, com suas aliadas, para compreender que, para transformar um país, para transformar um estado, não é com um ou com outra"

Alianças do PT

O evento de filiação do presidente de Evandro Leitão ao PT reuniu, neste domingo (17), lideranças dos nove partidos aliados do governador Elmano.

Na ocasião, dirigentes petistas insistiram no discurso de que o nome ideal para representar a sigla na disputa pela Prefeitura de Fortaleza no ano que vem deve agregar aliados. Os presidentes estaduais do PV, PP, MDB, PCdoB, PSD, Republicanos, Podemos, Solidariedade e PSB estiveram presente no evento para prestigiar a filiação do presidente da Alece. Juntos, eles formam o arco de aliança governista do Ceará.

Legenda: A filiação de Evandro Leitão ao PT foi oficializada neste domingo (17) Foto: Kid Júnior

Defensora de prévias e com o discurso de que não irá abrir mão de sua candidatura, a deputada federal Luizianne Lins frisou que, quando foi reeleita ao Paço Municipal em 2008, tinha 12 partidos apoiando, e que por isso teria capacidade de unir as siglas em torno do nome dela. Para a petista, o mesmo não ocorreu nas eleições de 2016 e 2020, quando foi pré-candidata e ficou em terceiro lugar, devido a desgastes que o PT enfrentava nacionalmente.

"Em 2016 foi chapa pura porque a Dilma estava impeachmada, e ninguém queria se encostar no PT, chegar perto; 2020 tinha a prisão de Lula. O que eu posso lhe dizer é que, em 2008, quando eu fui reeleita no primeiro turno, tinham 12 partidos, que inclusive estão na base do Governo Elmano e estavam conosco governando", frisou a parlamentar.

Em seu discurso, Evandro reafirmou a importância da união da base aliada para a disputa e acrescentou que "não acredita em projeto político que tem cara", e sim "identidade".

"Eu não acredito em nenhum projeto político que tenha cara, eu acredito em projeto político que tenha identidade, que possa expressar o coletivo, o coletivo dos partidos que dão sustentação ao nosso projeto. É dessa forma que eu acredito na política: construindo, dialogando e sempre buscando a unidade. Esperem de mim justamente isso: uma pessoa do diálogo, uma pessoa que vai tentar de todas as formas construir pontes, mas também jamais irei fugir da luta para defender os meus ideais, aquilo que acredito, aquilo que defendo", ressaltou.