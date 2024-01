Naumi Amorim anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Caucaia

Dando corpo às primeiras movimentações eleitorais de 2024, o PSD oficializou a pré-candidatura do ex-prefeito Naumi Amorim ao Executivo caucaiense nesta quinta-feira (18). O anúncio ocorreu após reunião do postulante com o presidente estadual da legenda, Domingos Filho, e o deputado federal Domingos Neto.

Na ocasião, Naumi agradeceu o espaço dado pelo partido. Na cidade, o PSD vai seguir postura diferente da adotada em relação ao Governo do Estado, ou seja, vai trabalhar na oposição ao prefeito Vitor Valim (PSB) no contexto eleitoral.

O comunicado ocorre em meio a semanas movimentadas na política caucaiense. Além do atual prefeito informar que não concorrerá à reeleição, o que iniciou uma nova movimentação no bloco de situação, o ex-chefe do Executivo José Gerardo Arruda migrou para o PDT com o objetivo de concorrer ao pleito de outubro.

Somam-se a isso as investidas da deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB) e do vice-prefeito Deuzinho Filho (União) nessa disputa, que podem unir forças até a data de ida às urnas.

Adesão interna

A confirmação da pré-candidatura de Naumi Amorim já era esperada e comentada por lideranças no PSD. "Foi uma excelente reunião em que decidimos em conjunto lançar o nome de Naumi como pré-candidato. Ele está motivado e tenho a certeza que será um nome que agradará à população de Caucaia”, disse Domingos Neto nesta quinta.

“Naumi tem grande experiência. Empresário de sucesso, ex-deputado estadual e já foi prefeito de Caucaia, município o qual ele levou muitas obras e muitas conquistas”, destacou Domingos Filho.