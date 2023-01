Mulher apontada como organizadora de atos terroristas no Distrito Federal é presa pela PF

A Polícia Federal prendeu, na tarde dessa terça-feira (10), Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras dos atos terroristas de invasão e depredação do Congresso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, no domingo (8), em Brasília. A ordem de prisão foi determinada pelo STF.

Ana Azevedo aparece em vídeo anunciando, antecipadamente, o que viria a ocorrer no domingo na Praça dos Três poderes.

"Nós vamos colapsar o sistema, nós vamos sitiar Brasília, nós vamos tomar o poder de assalto, o poder que nos pertence", disse Ana Priscila Azevedo, numa live realizada em 5 de janeiro, no acampamento montado no entorno do Quartel General do Exército, em Brasília.

No domingo (8), ela aparece em outro vídeo dentro do STF comemorando a depredação do prédio. A mulher foi detida na cidade de Luziânia, já em Goiás, na região do entorno do Distrito Federal.

Mais de mil prisões

Até a manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Federal já havia lavrado 1.261 autos de prisão contra manifestantes antidemocráticos, conforme publicação do ministro da Justiça, Flávio Dino.

Segundo ele, a execução dos mandados de prisão temporária e preventiva segue em andamento. "Todos os presos são apresentados ao Poder Judiciário, instância competente para decidir o que acontecerá com cada um deles", escreveu.