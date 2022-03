Morre, aos 90 anos, médico e ex-prefeito de Tauá, Domingos Gomes de Aguiar

O médico Domingos Gomes de Aguiar, pai do ex-vice-governador Domingos Filho e avô do deputado federal Domingos Neto, morreu, neste domingo (6), aos 90 anos de causas naturais.

Domingos Gomes de Aguiar também foi prefeito de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, e atuou no Instituto de Previdência do Estado do Ceará (Ipec) e na Fundação de Saúde do Estado do Ceará (Fusec).

O funeral dele ocorre a partir das 16h30 deste domingo, no velatório Renascença, em Tauá. O corpo segue para Fortaleza nesta segunda-feira (7), onde será velado na funerária Ternura, no bairro Aldeota, das 8h às 15h. O sepultamento está marcado para as 17h, no Parque da Paz.

Homenagens

Atual presidente estadual do PSD, Domingos Filho declarou luto e lembrou, em vídeo, a última homenagem feita ao pai na última sexta-feira (4), durante encontro da sigla.

"Devo a ele tudo que pude ser, que sou e conquistei na vida pública. A sua benfazeja passagem na terra deixa fecundos exemplos de espírito público, dignidade, humildade e honradez. Que o Senhor lhe receba no descanso eterno meu Pai".

Foto: Reprodução/Instagram

Também via redes sociais, Domingos Neto lamentou o falecimento do avô, a quem agradeceu "pela vida e o exemplo" que deixou.

"Transmitirei à minha família os ensinamentos de espírito público, honra e humildade. Honrarei para sempre o teu nome que carrego em minha identidade, vida pública e em meu coração", disse.

Foto: Reprodução/Instagram

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, fez um registro em seu perfil oficial e manifestou solidariedade aos parentes e amigos do médico.

"Dedico minha solidariedade a toda a família e aos amigos que hoje se despedem do médico e do homem público, que, além de ter sido prefeito, contribuiu com a saúde do Estado e atuou no Instituto de Previdência do Ceará", finalizou.

Foto: Reprodução/Twitter