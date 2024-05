Moção de repúdio a show de Madonna no RJ é aprovado por comissão da Câmara; saiba do que se trata

A comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF) da Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira (22), uma moção de repúdio a Madonna, Anitta e Pablo Vittar devido às apresentações das artistas no 'Celebration Tour', no início deste mês de maio, no Rio de Janeiro. O show, que celebrou os 40 anos da carreira da rainha do pop, foi gratuito, patrocinado pelo banco Itaú, e levou mais de um milhão de pessoas de diferentes cantos do País à praia de Copacabana.

De acordo com o texto, de autoria das deputadas Chris Tonietto (PL-RJ), Cristiane Lopes (União-RO), Clarissa Tércio (PP-PE), Julia Zanatta (PL-SC) e do deputado Dr. Allan Garcês (PP-MA), a moção de repúdio se deve ao "vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico".

O documento foi aprovado pela comissão com a extensão do repúdio ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e ao prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD). A proposta foi feita pelo deputado Allan Garcês.

Somente quem se mostrou contra a moção de repúdio, dentro da comissão, foi a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP).

Para parlamentares, artistas teriam 'debochado' da religião cristã

Para os parlamentares que aprovaram o documento, que não tem efeito prático, apenas simbólico, as artistas teriam debochado da fé cristã com a exibição de "ritos satânicos". Além disso, Madonna, Anitta e Pablo teriam "ofendido" a "maioria da população brasileira" com apresentações de "forte viés erótico".

Além disso, os deputados alegaram que o show ocorreu "durante um momento extremamente delicado para toda a nação, comovida com a tragédia natural resultante das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, e que deixou centenas de mortos e desabrigados". "O referido evento provocou grande indignação do povo brasileiro, ofendido em sua fé e seus valores morais", concluíram.

O que é uma moção de repúdio?

A moção de repúdio não tem efeito prático, apenas simbólico. De acordo com o Congresso Nacional, trata-se de um tipo de "requerimento que visa expressar a manifestação da Casa Legislativa em razão de um fato que enseje repúdio, louvor, apoio, desconfiança, solidariedade, regozijo, entre outros".