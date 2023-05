Ministro Dias Toffoli deixa UTI semi-intensiva em Brasília

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deixou a Unidade de Terapia Semi-Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, nesta sexta-feira (19). Ele está internado desde a noite de quarta-feira (17) com Covid-19.

Segundo boletim divulgado pelo DF Star na quinta-feira (22), o ministro "passava bem" e está em tratamento clínico.

Essa é a segunda vez que o ministro contrai o coronavírus. Em 2020, Toffoli apresentou sintomas respiratórios leves e se recuperou em casa após recomendações médicas.

Em maio do mesmo ano, após um episódio de pneumonite alérgica, Toffoli fez teste para detecção do coronavírus, mas apresentou resultados negativos. Na ocasião, o ministro passou por cirurgia para drenagem de abscesso.