Ministro Dias Toffoli é internado com Covid-19 em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, nessa quarta-feira (17), após um diagnóstico positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do STF, nesta quinta (18).

De acordo com nota, boletim médico indica que o ministro está bem e é tratado com antiviral e medicamentos sintomáticos, como antitérmicos. Não há previsão de alta.

Essa não é a primeira vez que o Dias Toffoli contrai o vírus. Em 2020, ele foi diagnosticado com Covid-19, apresentou sintomas respiratórios leves e se recuperou em casa após recomendações médicas.

Drenagem de abscesso

Em maio do mesmo ano, após um episódio de pneumonite alérgica, Toffoli fez teste para detecção do coronavírus, mas apresentou resultados negativos. Na ocasião, o ministro passou por cirurgia para drenagem de abscesso.