Militar que comemorar aniversário do golpe de 1964 será punido, diz comandante do Exército

As Forças Armadas punirão qualquer oficial que comemore o golpe militar de 1964 ou participarem de eventos que celebrem o regime ditatorial, nesta sexta-feira (31). As informações foram repassadas à Folha de S. Paulo por interlocutores do comandante do Exército, Tomás Paiva.

Neste 31 de março são lembrados os 59 anos do golpe militar no Brasil.

A principal preocupação se volta a um evento no Rio de Janeiro, chamado “Movimento Democrático de 1964”, restrito a sócios e convidados do Clube Militar, que ocorrerá para "celebrar" o golpe. Conforme o jornal, generais afirmaram que a presença de oficiais na ativa pode ocorrer.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, irá permanecer publicamente em silêncio nesta sexta. O plano foi acertado em conversas informais com os comandes do Exército, Tomás Paiva, da Marinha, Marcos Olsen, e da Aeronáutica, Marcelo Damasceno.

O Ministério dos Direitos Humanos também irá ignorar a data e não emitirá nenhuma nota de repúdio.