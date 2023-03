Arma de deputado dispara acidentalmente na Alerj e deixa segurança ferido

Um disparo de tiro acidental de uma arma atingiu o segurança do deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil-RJ), na tarde desta quinta-feira (30).A arma era da própria vítima e disparou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Não há informações sobre o estado de saúde do homem. As informações são do g1.

O porte de arma dentro do prédio da Alerj é proibido em regimento interno. Contudo, há a exceção para servidores do Departamento de Segurança.

O descumprimento do regimento interno é considerado infração disciplinar e contravenção. Por nota, a Polícia Militar informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado.