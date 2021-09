Michelle Bolsonaro se vacinou contra Covid-19 nos EUA, diz presidente

Rodrigo Stabeli Diretor e pesquisador da Fiocruz

"O que é importante salientar é que o Bolsonaro fala para os seguidores dele. Pessoas que, como ele, se acham ricos no Brasil e têm condições de pegar um avião de primeira classe e ir aos Estados Unidos para se vacinar. A saúde pública, aqui representada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Instituto Butantan e a Anvisa, fala para o povo brasileiro que se proteja da Covid com as vacinas disponíveis no SUS, que são da mesma qualidade das ofertadas em outros países".