Michelle Bolsonaro chama caso das joias de ‘fuzuê’ e diz que vai lançar linha de produtos própria

Michelle Bolsonaro deu declarações irônicas sobre o escândalo das joias sauditas. De acordo com ela, toda a atenção dada ao assunto tem o intuito de desviar o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a tentativa de golpe do 8 de janeiro. A declaração aconteceu neste sábado (26), durante um evento da setorial feminina do Partido Liberal, realizado em Pernambuco.

"Não é por poder não. Ficam falando 'Como assim não entregarem joias? Porque querem joias?' desviando o foco da CPI. (...) Tem um povo tão atrapalhado que fica assim 'cadê as joias?' estão na Caixa Econômica Federal", disse, chamando a situação de "fuzuê".

"Mas, vocês pediram tanto e falaram tanto de joias que, em breve, teremos o lançamento da Mijoias para vocês. Vou fazer uma limonada docinha desse limão", completou Michelle, que é uma das investigadas pela Polícia Federal por suspeitas de envolvimento no caso.

Em mensagens encontradas no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ela é citada nominalmente como responsável pelo "sumiço" de um dos relógios. "Já sumiu um, que foi com a dona Michelle", escreveu o militar.

Bolsonaro participa por videochamada

O evento do PL Mulher contou ainda com a participação do ex-presidente da República. Por meio de videochamada, o político apareceu no telão do encontro para dar um recado aos apoiadores.

"Hoje nós sabemos que o nosso oxigênio vem do amor à pátria, à família. Cumprimento a senhora Michelle pela iniciativa de andar pelo Brasil incentivando mulheres. A presença não é bem-vinda, mas indispensável em qualquer ambiente. Que essa semente se espalhe pelo Nordeste e pelo Brasil", afirmou Bolsonaro.

Conforme publicou o jornal O Globo, o liberal estava em Barretos, no interior de São Paulo, durante a ligação. A plateia ovacionou o ex-mandatário, chamando-o de "mito". Michelle desejou a ele um bom retorno à Brasília.

Pouco antes da conversa de Bolsonaro com apoiadores, a ex-primeira-dama teceu elogios ao marido: "Bolsonaro não perdeu a eleição porque elegeu a maior bancada conservadora do Brasil".