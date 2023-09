MEC notifica Unisa contra alunos de Medicina que ficaram pelados durante jogo de vôlei

O ministro da Educação Camilo Santana se pronunciou, nesta segunda-feira (18), sobre o caso dos estudantes do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa) que ficaram pelados e simularam masturbação durante um jogo de vôlei feminino de um campeonato universitário.

O caso aconteceu em abril no torneio Calo 2023, em São Carlos, no interior de São Paulo, e ganhou repercussão nesse domingo (17), após um vídeo de repúdio ao ato viralizar nas redes sociais.

De acordo com Camilo, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), determinou que a universidade fosse notificada para apurar quais as providências tomadas pela instituição em relação ao episódio "sob pena de abertura de procedimento de supervisão e adoção de medidas disciplinares", diz o comunicado.

"Repudio veementemente o ocorrido. É inadmissível que futuros médicos ajam com tamanho desrespeito às mulheres e à civilidade", completou o ministro.

Segundo veiculado no portal g1, os alunos fazem parte do time de futsal da faculdade e estavam na plateia. Eles abaixaram as calças enquanto o time de vôlei feminino jogava contra a Universidade São Camilo. Nas imagens, eles aparecem encostando nas próprias partes íntimas.

Em nota, a Universidade São Camilo confirmou que o episódio aconteceu durante um campeonato no interior do estado, em abril.

Nesta segunda (18), o perfil da atlética de medicina da Unisa divulgou uma nota sem fornecer mais detalhes sobre o ocorrido, apenas informa que as imagens "não são contemporâneas" e diz que não representam "princípios e valores da atlética".