Mandato coletivo em Fortaleza lança edital com verba doada de salário da Câmara Municipal

O mandato coletivo Nossa Cara (Psol), que ocupa uma das cadeiras da Câmara Municipal de Fortaleza, está com edital aberto para contemplar ações nas áreas de Educação, Cultura e Direito à Moradia na Capital. O edital irá contemplar nove projetos com apoio financeiro de R$ 2 mil - valor custeado por doação do salário de vereador.

Uma das três co-vereadoras do mandato coletivo, Adriana Gerônimo explica que a inspiração veio de iniciativas de mandatos coletivos de outros estados, como o Juntas, de Pernambuco, e o Muitas, de Minas Gerais.

Adriana Gerônimo Co-vereadora do mandato coletivo Nossa Cara "(O edital) é para projetos que já existam há, pelo menos, dois anos, que atuem nas periferias das cidades em uma dessas três áreas. Quem tem prioridade são mulheres, pessoas negras, da periferia e LGBTQUIA+".

O edital foi uma proposta de campanha do mandato coletivo e deve ocorrer duas vezes ao longo do mandato de quatro anos - sempre em anos não eleitorais.

Serão nove projetos contemplados - três em cada área especificada. O dinheiro para custear o edital vem do Fundo Nossa Cara, no qual o mandato coletivo reune a doação mensal de parte do salário como vereador. No total, são R$ 19 mil, que irão financiar o apoio de R$ 2 mil a cada proposta selecionada.

Intercâmbio entre propostas

Adriana Gerônimo explica que os pagamentos serão feitos em duas parcelas, no mês de novembro e dezembro de 2021. Além disso, em dezembro, será promovido um intercâmbio entre os projetos escolhidos.

> Veja edital completo

"É um momento para conhecer as iniciativas, trocar saberes, conhecimentos e as metodologias de cada um. Para que todos esses projetos se conheçam e troquem experiências", destaca.

O intercâmbio também será custeado pelo Fundo Nossa Cara. As inscrições para o edital prosseguem abertas até o dia 18 de outubro.