Lula suspende agenda e passa por novo procedimento para aliviar dores no quadril; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) suspendeu a agenda, nesta quarta-feira (26), para realizar um novo procedimento para aliviar as dores no quadril que tem enfrentado, devido a uma artrose no fêmur direito — condição provoca desgaste na cartilagem que reveste as articulações.

Apesar de a informação não ter sido detalhada pela agenda oficial do político, jornais como Folha de S. Paulo e O Globo publicaram que ele deve ser submetido hoje a uma nova infiltração — aplicação de medicamento injetável direto na região inflamada.

Conforme o veículo paulista, Lula deve realizar a intervenção ainda durante esta manhã, no hospital Sírio-Libanês, em Brasília. No período da tarde, ele deve permanecer no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, onde também ficará ao longo da quinta-feira (27), ainda segundo o periódico.

No último domingo (23), o mandatário já havia sido submetido a uma infiltração no local, realizada na unidade do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.

Cirurgia planejada para outubro

Durante uma transmissão ao vivo, realizada nessa terça-feira (25), Lula revelou que a condição provoca dores diárias e que o incomodo afeta, inclusive, seu humor para trabalhar.

"Quero fazer a cirurgia porque não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, sinto que às vezes estou com mau-humor com meus companheiros, chego de manhã para trabalhar, quando coloco o pé no chão dói", detalhou na live.

Na ocasião, ele adiantou que precisaria ser submetido a uma nova infiltração, após a realizada no último domingo, e que já está se preparando, com regime e atividades físicas, para a cirurgia, que deve acontecer em outubro deste ano. O procedimento cirúrgico, segundo ele, é razoavelmente rápido (cerca de duas horas e meia) e a recuperação depende da disciplina do paciente na fisioterapia.

Enquanto Lula estiver se recuperando, o vice-presidente Geraldo Alckmin fica no comando da Presidência.

AGENDA INTERNACIONAL

Segundo o presidente, a data da cirurgia será encaixada entre os encontros internacionais que já estão programadas e que, segundo ele, são viagens importantes e reuniões em que precisa estar presente.

O primeiro compromisso é a Cúpula da Amazônia, nos dias 8 e 9 de agosto, em Belém, no Pará, que reunirá os presidentes dos oito países da região. Segundo Lula, o objetivo é construir uma posição conjunta que será levada à conferência do clima das Nações Unidas, a COP28, nos Emirados Árabes, entre 30 de novembro e 12 de dezembro.

“Brasil, os países da América do Sul que fazem parte da Amazônia, mais os dois Congos [República do Congo e República Democrática do Congo] que nós convidamos para vir à reunião, mais a Indonésia, são os países que têm muita reserva de floresta. Então, o que nós queremos é dizer ao mundo o que queremos fazer com a nossa floresta e dizer o que o mundo tem que fazer para ajudar, porque prometeram US$ 100 bilhões em 2009 e até hoje não saiu esses US$ 100 bilhões”, disse.

Em 22 a 24 de agosto, na África do Sul, Lula também participa da Cúpula do Brics — bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Já em 9 e 10 de setembro, o presidente estará na Índia para a Cúpula do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. O Brasil receberá a presidência temporária do grupo para 2024.

Em 19 de setembro, Lula abre a sessão de debates da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Na ocasião, segundo ele, também será lançado um programa de geração de empregos entre os países.