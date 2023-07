Lula passa por procedimento no quadril em hospital de São Paulo, neste domingo (23)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve neste domingo (23), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a assessoria da Presidência, ele fez procedimento de infiltração para reduzir dores no quadril, decorrentes de uma artrose. Lula deve vir ao Ceará neste mês de agosto.

Conforme a TV Globo apurou com a assessoria do hospital, o presidente fez "apenas uma pequena infiltração pelo incômodo no quadril. Não fez nenhum exame e segue com a agenda prevista de hoje". Conforme a assessoria, o petista deve passar por uma cirurgia na região, em data ainda não marcada, mas prevista para o segundo semestre deste ano.

Em fevereiro deste ano, Lula passou por uma ressonância magnética no quadril para acompanhamento dos exercícios de fisioterapia que realizava. Devido a uma bursite no joelho, Lula vinha se queixando de dores na perna.

Lula deve estar hoje em São Bernardo do Campo, onde participa do aniversário do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Berço da trajetória política do presidente, o sindicato completa 64 anos com um histórico de lutas em defesa dos trabalhadores e da democracia.

Após o evento no ABC, ainda neste domingo, Lula retorna a Brasília.