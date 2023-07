Lula sugere a Alckmin programa de incentivo a compra de eletrodomésticos: 'vamos baratear'

Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se dirigiu ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) sobre a possibilidade de criar uma nova edição de programa de incentivo à compra de eletrodomésticos da linha branca, como geladeiras e televisões.

"Até falei para o Alckmin: 'Que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez?'. Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos", disse Lula.

Lula Presidente "Quando a geladeira velha tá batendo, não tá gelando a cerveja bem, e tá gastando muita energia, você tem que trocar. E, se está caro, vamos baratear, tentar encontrar um jeito".

Na fala, o presidente pediu à Simone Tebet, atual ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, para abrir "a mão um pouquinho" e "facilitar a vida do povo que quer ter acesso" aos eletrodomésticos.

Alckmin, que também atua como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, deve se reunir com Simone Tebet. Conforme Tebet, o tema não estava em discussão no governo.

Em 2009, durante o segundo mandato de Lula, foi lançado um programa para reduzir o imposto sobre produtos industrializados de linha branca.

Evento no Palácio do Planalto

Ainda no evento, houve cerimônia de entrega de medalhas da Ordem Nacional do Mérito Científico; reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT); e assinatura do decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.