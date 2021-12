Lula sai em defesa de Ciro e Cid Gomes em investigação da PF: "Merecem ser respeitados"

O ex-presidente Lula (PT) foi às redes sociais prestar solidariedade ao ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), e ao senador e também ex-governador cearense Cid Gomes (PDT), após saber que os irmãos são alvo de uma operação da Polícia Federal que combate supostas fraudes na obra da Arena Castelão, em Fortaleza.

"Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados", comentou Lula no Twitter.

Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados. — Lula (@LulaOficial) December 15, 2021

Quem também foi às redes sociais se posicionar em defesa dos irmãos Ferreira Gomes foi o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que disse estranhar as investigações datarem de uma década atrás. "Expresso todo o meu respeito pelos ex-governadores Ciro e Cid Gomes, grandes homens públicos, pessoas íntegras, que já prestaram e continuam prestando relevantes serviços para o Ceará e para o Brasil", escreveu o governador.

Legenda: Cid Gomes, Camilo Santana, Ciro Gomes e Lula em encontro em Fortaleza Foto: Divulgação/Instituto Lula

Em seu próprio perfil, mais cedo, Ciro Gomes publicou uma nota considerando abusivo o mandado de busca e apreensão executado pela Polícia Federal em sua casa nesta quarta-feira (15).

"Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar me intimidar e deter as denúncias que faço todo dia contra esse governo que está dilapidando nosso patrimônio público com esquemas de corrupção de escala inédita", declarou o pedetista, em referência direta ao Governo Bolsonaro.

Entenda o caso

Nesta quarta-feira (15), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do Ceará, pela 'Operação Colosseum', que investiga desvios de R$ 11 milhões pagos em dinheiro vivo ou doações eleitorais durante as obras da Arena Castelão, entre 2010 e 2013.