Polícia Federal investiga fraudes e corrupção de R$ 11 milhões em obras da Arena Castelão

A "Operação Colosseum", deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (15), cumpriu 14 mandados de busca e apreensão no Ceará e em outros três estados para apurar fraudes e corrupção nas obras da Arena Castelão, entre 2010 e 2013, em Fortaleza. Há indícios de desvios de R$ 11 milhões pagos em dinheiro vivo ou por doações eleitorais.

Segundo a PF, são investigados fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos em licitações das intervenções feitas no equipamento esportivo. Nenhum dos envolvidos teve a identidade revelada.

Os mandados para recolhimento de mídias digitais, documentos e celulares foram expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal e estão sendo cumpridos em Fortaleza, Meruoca e Juazeiro do Norte. Fora do Ceará, a ofensiva acontece em São Luís (MA), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento da Casa Civil e aguarda retorno. Esta matéria será atualizada em seguida.

Legenda: Além do Ceará, operação ocorreu ainda nos estados do Maranhão, Minas Gerais e São Paulo Foto: Divulgação/PF

Origem do esquema criminoso

As supostas irregularidades começaram a ser descobertas em 2017, quando a PF identificou indícios de pagamentos de propinas para favorecer uma empresa no processo licitatório da Arena Castelão para a Copa do Mundo 2014.

Tudo isso para que na execução contratual, ou seja, durante a reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do estádio, a mesma empresa recebesse valores do Governo do Estado

"Apurou-se indícios de pagamentos de 11 milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais, com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas".

A PF pontuou que os investigados, cujos nomes não foram citados, poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa, além de corrupção ativa e passiva previstos no Código Penal.

"As investigações continuam com análise do material apreendido na operação policial e do fluxo financeiro dos suspeitos", complementou a instituição.