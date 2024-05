Lula e Lira ainda não chegam a acordo sobre taxação de compras internacionais abaixo de US$ 50

O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reuniram-se nesta terça-feira (28), no Palácio do Planalto, para discutir o projeto que prevê a taxação de compras internacionais abaixo de US$ 50 — o equivalente a R$ 257,97.

Segundo o UOL, apesar da conversa, os dois líderes não teriam chegado a um consenso sobre o assunto. O deputado federal e outros parlamentares da Casa tentam retomar o imposto federal sobre as encomendas em um dispositivo incluído em um projeto de autoria do Executivo, que trata de incentivos a veículos sustentáveis, o "Mover".

O tema, no entanto, divide o Congresso e também não é unânime no Governo. Isso porque, de um lado, empresas nacionais reclamam de "competição injusta" e pressionam os deputados a serem favoráveis à taxação das compras internacionais. Do outro, há um forte apelo popular favorável à isenção das compras.

Taxação está em discussão

De acordo com o G1, é possível que integrantes dos ministérios da Fazenda e da Casa Civil, além da Receita Federal, se reúnam ainda nesta terça para chegar a uma proposta que atenda ao menos a uma parte das demandas das empresas nacionais.

O clamor dos empresários é o principal argumento de Lira para taxar as compras internacionais. No entanto, tanto o presidente Lula como o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT), estariam mais dispostos a vetar o dispositivo apresentado pelos parlamentares, caso fosse aprovado.

A expectativa é de que a proposta seja votada no plenário da Câmara ainda na noite desta terça.