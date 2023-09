Lula descarta gênero e cor como critérios para o STF e PGR, e diz não ter pressa na escolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta segunda-feira (25) que não terá "pressa" na escolha dos substitutos de Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal (STF), e de Augusto Aras, na Procuradoria Geral da República (PGR).

Durante entrevista, o mandatário afirmou também que gênero e cor da pele não serão usados como critérios nas duas indicações, e que os escolhidos devem ser pessoas que possam "atender as expectativas do Brasil".

Assuntos relacionados

Augusto Aras termina seu mandato à frente da Procuradoria Geral da República nesta terça-feira (26). Já a atual presidente do STF, Rosa Weber, se aposenta compulsoriamente no próximo dia 2 de outubro, quando completa 75 anos.

As declarações foram dadas enquanto o presidente recebia o Primeiro-Ministro do Vietnã, Pham Mihn Chinh, no Palácio do Itamaraty. O presidente disse que tem escutado "muita gente" e vem recebendo "conselhos". "No momento em que tiver de tomar a decisão, vocês podem ficar tranquilos que eu vou anunciar para vocês: "Escolhi a pessoa certa para colocar nesse lugar. Mas eu não tenho pressa", disse Lula.

Questionado sobre sobre a indicação de uma mulher para a vaga de Rosa Weber, Lula afirmou que "o critério não será mais esse [gênero]", e que vai escolher uma pessoa que possa "atender as expectativas e interesses do Brasil. Uma pessoa que tenha respeito com a sociedade brasileira", completou.

O presidente vem sendo pressionado por parte de apoiadores pela escolha de uma mulher. Com a saída de Rosa Weber, a ministra Cármen Lúcia seria a única mulher entre os 11 integrantes da corte se a escolha for a de um homem. Na entrevista, o presidente também disse que "vários juristas" estão sendo analisados, na busca pela pessoa mais "correta", afirmou.

Cirurgia

De máscara, o presidente deu detalhes sobre a cirurgia no quadril que fará na próxima sexta-feira (29).

"A minha cirurgia é apenas para cuidar da saúde. Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer esteira, eu quero voltar a fazer ginástica. Eu tô desde agosto do ano passado com essa dor. Dói pra dormir, dói pra acordar, dói pra levantar, dói para sentar, dói para ficar de pé". Segundo Lula, se a cirurgia correr bem, ele retorna aos trabalhos na próxima segunda-feira (2).

Mudança na Caixa Econômica Federal

Lula afirmou durante a entrevista, que mudanças na Caixa virão em um momento oportuno. Os partidos do Centrão - hoje parte da base aliada do governo -, desejam cargos no banco estatal. Rita Moreno é a atual presidente do banco público.

"O único cargo que eu não posso mexer é no meu e no do Geraldo Alckmin, que o povo brasileiro que deu. Mas o restante eu posso mexer em qualquer um e posso dizer que , por enquanto, não estou disposto a mexer em nada. Estou disposto a fechar o ano bem", finalizou.