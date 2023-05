Lula decreta luto oficial de três dias pela morte de Rita Lee

O presidente Lula decretou nesta terça-feira (9) luto oficial de três dias, em todo o Brasil, pela morte da cantora e compositora Rita Lee. O decreto já foi assinado e deverá ser publicado ainda nesta terça, em edição extra do Diário Oficial da União.

Nas redes sociais, o presidente lamentou a morte da artista. "Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo", escreveu Lula.

O presidente ainda destacou a importância de Rita na música brasileira. "Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte", pontuou.

Lula ainda se solidarizou com os familiares, amigos e fãs da rainha do rock. "Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você", concluiu.

Morte da cantora

A cantora Rita Lee morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, segundo informou publicação no Instagram oficial. Ícone do rock brasileiro, a artista tratava um câncer de pulmão.

Legenda: Falecimento foi informado no Instagram Foto: Reprodução

Rita faleceu em casa, em São Paulo, no fim da noite de segunda, "cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".

A artista morre semanas antes do lançamento de sua biografia, marcado para 22 de maio, Dia de Santa Rita.

A saúde da roqueira estava debilitada desde 2021, quando ela anunciou estar com câncer. Em março deste ano, Rita retornou para casa após mais de uma semana internada no Hospital Albert Eistein.

Velório

O velório vai ser aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h. O corpo será cremado, segundo desejo da própria Rita, em cerimônia particular. "Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", diz publicação.