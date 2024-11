'Não temos que xingar ninguém', diz Lula após comentário de Janja sobre Elon Musk

Uma dia após a primeira-dama Janja xingar o bilionário Elon Musk, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não é necessário ofender nem xingar ninguém, mas é preciso indignar a sociedade. As informações são da Folha de S. Paulo.

Veja também PontoPoder Jornada de trabalho: quais propostas tramitam no Congresso Nacional além da PEC da escala 6x1 PontoPoder 'Nos perdemos em um mundo de ódio, intolerância e golpismo', diz Barroso sobre atentado em Brasília

A declaração foi dada durante o o festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, neste domingo (17). O evento faz do G20 e ocorre no Rio de Janeiro.

"Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade", disse Lula. Contudo, o petista não citou o episódio de Janja.

Entenda o caso

Legenda: Em painel do G20, no Rio de Janeiro, Janja faz xingamento com palavrão em inglês, direcionado ao Elon Musk Foto: Reprodução/Youtube

A primeira-dama Janja xingou e afirmou não ter medo do bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, durante sua participação neste sábado (16) no Cria G20, evento do G20 Social no Rio.

Após um som alto no local, ela brinca e chega a se abaixar, como se estivesse se protegendo: "Acho que é o Elon Musk!". E complementa ao se levantar: “Eu não tenho medo de você, inclusive... Fuck you, Elon Musk!”.

Em resposta, o bilionário rebateu, com imagens que representam gargalhadas e disse: "Eles vão perder a próxima eleição".

Na ocasião, Janja fazia um discurso para defender políticas de regulamentação das redes sociais em todo o mundo.