Lideranças femininas da política no Ceará lamentam a morte de Yanny Brena

Antes mesmo de a Polícia confirmar a principal linha de investigação da morte da vereadora Yanny Brena como feminicídio, o crime já havia chocado a sociedade e representantes políticos, principalmente lideranças femininas. Durante a sexta-feira (3), parlamentares e outras mulheres com atuação pública usaram as redes sociais para lamentar o episódio.

Yanny estreou na política aos 24 anos, em 2020. Logo no primeiro mandato, para o qual foi eleita com o segundo melhor desempenho de votos em Juazeiro do Norte, lançou-se em chapa única ao comando da Casa, posto que exercia desde 2 de janeiro deste ano.

A maioria das mensagens a seguir foram publicadas entre a manhã e a tarde de sexta, antes de a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmar que a principal linha de investigação é feminicídio seguido de suicídio. Yanny foi encontrada morta ao lado do namorado, Rickson Pinto, que teria cometido suicídio após matar a vereadora.

As publicações serão atualizadas em caso de novos comentários sobre o caso.

A vice-governadora Jade Romero (MDB), prestou solidariedade aos entes próximos de Yanny e de seu cônjuge. "Recebi com muito pesar a notícia do falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. Nesse momento de dor, transmito minha solidariedade para familiares e amigos", disse pelas redes sociais.

A senadora Augusta Brito (PT) também se pronunciou, reforçando que que vai acompanhar o andamento do caso. "Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento da vereadora e presidenta da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena e do seu namorado, Rickson Pinto. Neste momento de dor me solidarizo com os familiares das vítimas e amigos (as). Estaremos acompanhando a elucidação do caso", publicou.

A primeira-dama do Estado, Lia Freitas, ofereceu seus sentimentos à família e a amigos da vereadora. "Nesse momento de dor, deixo minha solidariedade aos familiares e amigos da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. Que Deus conforte a todos", declarou.

A presidente da Defensoria Pública do Estado, Elizabeth Chagas, também usou as redes para falar sobre as mortes e demandou celeridade no esclarecimento do caso. "É lamentável o falecimento de Yanny Brena, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, na manhã desta sexta-feira (3). Espero que os fatos sobre o ocorrido sejam esclarecidos o mais rápido possível e externo aqui os meus mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, amigos, vereadores e ao povo da cidade de Juazeito do Norte. Que Deus dê conformação a todos!", pediu.

Deputadas

Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Lia Gomes (PDT) manifestou tristeza pela fatalidade. "Recebi com tristeza a notícia da morte da vereadora Yanny Bezerra, da Câmara de Juazeiro do Norte, e de seu namorado, Rickson Pinto. Meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos", afirmou.

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) pediu rigidez na investigação. "Triste com a notícia da morte da vereadora Yanny Brena, presidenta da Câmara de Juazeiro do Norte. É preciso fazer uma investigação rápida e eficiente para determinar as circunstâncias e eventuais responsáveis. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e à população de Juazeiro!", declarou.

A deputada estadual Juliana Lucena (PT) foi às redes sociais após a Polícia divulgar a investigação como crime de feminicídio. "Às vésperas das celebrações pelo #DiadaMulher, um crime de feminicídio nos choca e nos entristece. A vereadora Yanny Brena foi morta pelo namorado, de acordo com a Polícia Civil. Que Deus dê forças à família!", publicou.

Deputada federal, Fernanda Pessoa (União) também lamentou o episódio desta sexta. "Recebi com profunda tristeza a noticia da partida precoce da vereadora e pres. da Câmara municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena e seu namorado. Que as evidências sejam esclarecidas e que Deus abençoe os familiares dos dois jovens", compartilhou.

Dra. Silvana, deputada estadual mais antiga da bancada feminina, também externou seu pesar. "É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento da vereadora Yanny Brena, que era nossa colega de partido e irmã deputado federal Yury Bruno e do seu companheiro. Que o Senhor traga conforto e consolo a família nesse momento tão difícil."

A deputado estadual Emilia Pessoa (PSDB) falou, via Stories do Instagram, sobre a sua tristeza com a notícia. "Médica, veradora, presidente da Cãmara Municipal... Que Deus possa conceder o consolo necessário à sua família neste momento de dor."

Também representante da Alece, Gabriella Aguiar (PSD) lamentou a morte da colega médica. "As condições da morte estão sendo investigadas, mas é uma tragédia que ceifou a vida de uma jovem liderança política feminina, profissional de saúde e em pleno mês da mulher. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Que Deus traga o conforto necessário nesse momento de imensa dor", declarou.

Luana Ribeiro (Cidadania), deputada estadual, também prestou suas condolências. "Lamento profundamente a morte de Yanny Brena, presidente da câmara de Juazeiro do Norte e de seu namorado, o empresário Rickson Pinto. Gostaria de prestar minha solidariedade ao deputado federal Yuri do Paredão. Que Deus possa consolar a família dos dois jovens e seus amigos."

Jô Farias (PT), também da Alece, manifestou-se pelas redes sociais sobre o acontecimento. "Meus sentimentos à família e amigos da vereadora Yanny Brena, presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, e de seu namorado, Rickson Pinto, encontrados sem vida hoje. Torcemos para que tudo seja esclarecido rapidamente. Meus pêsames ao irmão de Yanny, o deputado Yury do Paredão."

A deputada estadual Marta Gonçalves (PL) lembrou a trajetória de Yanny e lastimou-se da sua morte. "Yanny era uma médica que vinha se destacando por sua liderança política, honrando a confiança e os votos do povo juazeirense. Meus sinceros sentimentos a seu irmão deputado Yuri do Paredão e seus familiares. Juazeiro do Norte e o Estado do Ceará estão de luto!"

Vereadoras

Colega de Yanny na Câmara Municipal, a vereadora Jacqueline Gouveia (MDB) desabafou sobre o acontecimento pelas redes sociais. "Ainda sem acreditar nessa notícia devastadora, onde a minha jovem vereadora e companheira de trabalho tenha nos deixado tão precocemente junto de seu namorado. Lamento demais o ocorrido e peço a Deus que conforte o coração de sua família e amigos e que você possa descansar em paz", disse.

Também vereadora de primeiro mandato em Fortaleza, Enfermeira Ana Paula (PDT) disse que ficou muito triste e perplexa com o falecimento da parlamentar de Juazeiro. "Recebo com tristeza e perplexidade o falecimento da vereadora Yanny Brena e do seu namorado, Rickson Pinto, em Juazeiro do Norte. Que as autoridades consigam trazer todas as respostas a cerca do ocorrido e que Deus conforte os familiares enlutados", afirmou.

As vereadoras do mandato coletivo Nossa Cara (Psol), de Fortaleza, ressaltaram o cenário crítico de violência contra a mulher. "Yanny Brena é pelo menos a 15ª mulher assassinada no Ceará em 2023. É preciso que o governo do estado e o governo federal adotem medidas urgentes e eficazes no combate à violência de gênero e ao feminicídio. Neste mês de março e durante todo o ano esqueçam as flores, o que as mulheres querem é viver com dignidade e respeito, sem violência.", declararam.

Correligionária de Yanny, Priscila Costa, de Fortaleza, desejou recuperação da dor da perda aos seus entes queridos. "Com imenso pesar, quero me solidarizar com a família de Yanny Brena, Vereadora do PL em Juazeiro do Norte. A jovem parlamentar e seu namorado, Rickson Pinto, deixam seus familiares com imensa dor e saudades. Desejo que o Senhor Jesus, o nosso consolador, possa restaurar o coração de todos aqueles que estão em sofrimento diante dessa partida", disse.

Também colega de partido, a vereadora de Fortaleza Ana Aracapé prestou solidariedade. "Queremos nos solidarizar com a família da vereadora, médica e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Yanny Brena e do seu namorado Rickson Pinto, que faleceram na manhã de hoje. Sua partida tão precoce, deixa um legado na política e para nós mulheres. Meus mais sinceros sentimentos aos pais, ao seu irmão e deputado federal @yurydoparedao, à toda família, amigos e a todos do Cariri. Descansem em paz!"

Outra parlamentar de Fortaleza que se manifestou sobre o acontecimento foi Cláudia Gomes (PSDB). "Desejo meus sentimentos aos familiares e amigos da jovem Vereadora e Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena e de seu namorado, Rickson Pinto, que foram tragicamente encontrados mortos nessa triste manhã. Deixo meus mais sinceros sentimentos e peço que Deus conforte os corações dos familiares de Yanny e de Rickson nesse momento de profunda e irreparável dor. Minhas orações por cada um de vocês."