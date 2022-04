Líder do PT, Larissa Gaspar assinará recurso para reativar processo de cassação de Ronivaldo Maia

A vereadora Larissa Gaspar (PT) disse que irá assinar o recurso contra a decisão do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza que arquivou o pedido de cassação do vereador Ronivaldo Maia (PT) nesta terça-feira (12). As assinaturas estão sendo colhidas pela bancada do Psol na Casa, que tenta reunir ao menos nove votos que são necessários para reativação do processo.

"A denúncia deveria ter sido recebida pelo Conselho para que a apuração fosse plenamente realizada, ouvindo as partes e testemunhas, coletando as provas devidas, a fim de verificar a existência de motivos para aplicação das penalidades previstas no regimento da Câmara", escreveu a parlamentar do PT, através das redes sociais.

Líder da bancada do PT na Câmara, Larissa Gaspar disse ainda que "o arquivamento preliminar não contempla a demanda das mulheres". A parlamentar salientou que espera que a denúncia seja "devidamente processada e julgada na Câmara Municipal de Fortaleza.

Autoras desse requerimento, as parlamentares da mandata Nossa Cara, representada pela vereadora Adriana Gerônimo, e o o vereador Gabriel Aguiar, do Psol, tentarão reunir apoios para apresentar o recurso.

Concordaram com o parecer do relator pelo arquivamento do processo todos os integrantes homens do Conselho.

O único voto contrário foi dado pela vereadora Cláudia Gomes (PSDB), a única mulher que compõe o colegiado. Veja como foi a votação: