Líder de Sarto na Câmara, Gardel Rolim diz que taxa do lixo pode ser votada até antes do Natal

O líder do prefeito José Sarto (PDT) e presidente eleito da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Gardel Rolim (PDT), avalia que a votação final para tentar aprovar a taxa do lixo na Capital poderá se concretizar até a próxima semana, antes do Natal.

“Nós vamos fazer da maneira em que os vereadores se sintam confortáveis na discussão. Se for possível deliberar essa semana, sim, senão nós teremos ainda a próxima semana”, ponderou o parlamentar, em entrevista ao Diário do Nordeste.

O projeto da Prefeitura, que inclui novas propostas de gestão de resíduos sólidos, dentre elas, a taxação, tem causado embates na Casa e dividido opiniões mesmo entre parlamentares da base do Governo. Há um interesse entre os aliados de encerrar a questão na quinta-feira (15), mas a oposição ao projeto tem se fortalecido.

Após polêmica no final de 2021, a discussão sobre a implantação da taxa do lixo foi retomada no início deste mês. Alguns vereadores reclamaram que a matéria foi enviada para aprovação em regime de urgência, entre eles o líder do PDT, Júlio Brizzi.

Questionado sobre a dificuldade em convencer parlamentares da própria base para votar em favor do projeto de taxação, Gardel afirma que o debate será amplo nesse sentido.

“O parlamento é composto por diversos pensamentos, cada um interpreta a lei da forma que achar melhor, cada um aqui está se dedicando muito, lendo a matéria, estamos depurando esse debate”, diz o líder do prefeito, que também é relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Aprovação apertada

Na segunda-feira (12), no entanto, por um placar apertado de 7 a 6, os parlamentares aprovaram o parecer favorável pela tramitação da mensagem na comissão mista de Constituição e Orçamento.

Com a aprovação na CCJ e Orçamento, a matéria pode ir para votação em plenário. O dia em que o projeto será votado deve ser definido pelo atual presidente da Casa, vereador Antônio Henrique (PDT).

Na semana passada, o tema foi alvo de bate-boca entre parlamentares da base e oposição devido a forma apressada com que apoiadores do prefeito queriam colocar a matéria em votação.

Entenda o trâmite da votação

Matéria foi lida em plenário no dia 7 de dezembro

Texto foi para a CCJ e recebeu pedido de vistas (vereadores pedem mais tempo para deliberar)

Uma nova reunião da CCJ foi convocada nesta segunda-feira (12) e parecer foi aprovado por 7 a 6

Texto é votado mais uma vez em plenário, com emendas.

Matéria volta para a CCJ com emendas, se não houver pedido de vistas, retorna ao plenário para votação

Votação pode ser nominal

Veja como votaram os membros da CCJ e Orçamento

A favor

Didi Mangueira (PDT): sim - voto com peso dois por fazer parte das duas comissões

Gardel Rolim (PDT): sim - voto com peso dois por fazer parte das duas comissões

Fábio Rubens (PSB): sim

Renan Colares (PDT): sim

Emanuel Acrízio (PP): sim

Contra

Jorge Pinheiro (PSDB): não

Ronaldo Martins (Republicanos): não

Márcio Martins (Pros): não

Larissa Gaspar (PT): não

Léo Couto (PSB): não

Priscila Costa (PL): não

Abstenção

Lúcio Bruno (PDT)

