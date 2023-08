Justiça manda soltar fazendeiro suspeito de ameaçar presidente Lula

O fazendeiro Arilson Strapasson, detido na última quinta-feira (3) pela Polícia Federal sob suspeita de conspirar para um possível ataque ao presidente Lula, teve liberdade provisória concedida pela Justiça federal em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo o g1, a juíza Mônica Guimarães impôs uma medida cautelar exigindo que o fazendeiro evite a região de Alter do Chão pelos próximos 10 dias. Há a previsão de que Lula passe o fim de semana descansando neste local, que está próximo a Santarém.

Os advogados de Strapasson afirmaram que o produtor rural possui propriedades em Alter do Chão e na área do Chapadão, mas sua residência é em Novo Progresso, no sudoeste do estado. A defesa também esclarece que, por enquanto, Strapasson não tem intenção de retornar à região.

Lula falou sobre ameaça

Lula chegou ao Norte do País na última sexta-feira (4) e expressou sua falta de temor perante a ameaça.

"A Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia matar. Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido. Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República. Eu aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late não morde", disse em discurso em Paratins (AM).

Conforme informações da Polícia Federal obtidas através do blog da jornalista Daniela Lima, do g1, as supostas ameaças teriam ocorrido enquanto o suspeito fazia compras em uma loja de bebidas na última quarta-feira (2). Enquanto estava realizando suas compras, ele teria proferido ameaças de agredir o presidente e questionado as pessoas presentes sobre o hotel onde Lula se hospedaria ao chegar a Santarém.

Segundo o mesmo blog, o fazendeiro teria associações com atividades de grilagem de terras e garimpo, sendo também proprietário de propriedades avaliadas em R$ 2,5 milhões.

Além da prisão do fazendeiro, a Polícia Federal (PF) conduziu duas operações de busca e apreensão na sexta-feira. As buscas ocorreram nos endereços dos fazendeiros, assim como na residência de um vigilante na capital Belém. O vigilante foi levado para prestar depoimento e depois liberado. Ele é suspeito de disseminar imagens contendo ameaças de ataque a Lula.

Lula continuará sua agenda na região até a próxima quarta-feira (9): na segunda-feira, participará da inauguração das linhas de transmissão por fibra óptica em Santarém, no Pará. Nas terça e quarta-feira, estará presente na Cúpula dos Países Amazônicos, em Belém. Na quinta-feira, dia 10, viajará ao Rio de Janeiro para participar do anúncio da expansão do BRT na cidade. O novo PAC também será lançado pelo governo na capital fluminense na sexta-feira, dia 11.