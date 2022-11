José de Abreu critica escolha de Alexandre Frota para equipe de transição do governo

A escolha do deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) para compor a equipe de transição do governo na área de Cultura irritou o ator José de Abreu. O nome de Frota foi anunciado nesta terça-feira (22) pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

Em uma série de publicações no Twitter, Abreu classificou a escolha de Frota na transição como um "desrespeito" aos artistas, e afirmou que o parlamentar é considerado uma "piada" no meio artístico, justamente pela "falta de cultura".

"Colocar Alexandre Frota na transição na área da Cultura é um desrespeito à classe artística", escreveu o ator. "Gente, o Frota é piada no meio artístico pela falta de cultura", disse.

O ator ainda questionou a contribuição do parlamentar para a Cultura, destacando nomes importantes do cenário cultural brasileiro. "Não é possível uma coisa absurda dessas na terra de Chico, Gil e Caetano. Que, aliás, foram vergonhosamente atacados pelo Frota, que só arregou pagando fortunas na Justiça. Seria dinheiro público? Ou ele tem outras rendas?", escreveu.

Frota foi anunciado para compor a área de Cultura na transição da gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para a mesma área, também foi anunciado o nome da deputada federal Benedita da Silva.

Olhar do legislativo

Segundo Alckmin, os parlamentares têm o papel de acompanhar as pautas da transição com o olhar que tiveram no Legislativo. Alguns deles, porém, são deputados e senadores eleitos nas eleições de 2022, sem cargo no Congresso Nacional até então.

No último dia 14 de novembro, o vice-presidente eleito revelou os nomes para a Educação, Esporte, Infraestrutura, Juventude, Cidades, Cultura e Direitos Humanos. Depois, em 16 de novembro, foram divulgados os componentes de outras áreas-chave, como Agricultura, Saúde, Desenvolvimento Regional, Justiça e Segurança Pública, Meio Ambiente e outras.