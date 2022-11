Alckmin inclui Alexandre Frota na equipe de transição de Lula

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta terça-feira (22) o nome de parlamentares que irão compor a equipe de transição para o futuro governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre eles, estão os deputados federais Alexandre Frota e Benedita da Silva, na área da Cultura

Para a área dos Direitos Humanos, foi anunciado o nome da vereadora mineira e deputada federal eleita Duda Salabert, e a também deputada Marília Arraes, de Pernambuco, no Desenvolvimento Regional.

Olhar do legislativo

Segundo Alckmin, os parlamentares têm o papel de acompanhar as pautas da transição com o olhar que tiveram no Legislativo. Alguns deles, porém, são deputados e senadores eleitos nas eleições de 2022, sem cargo no Congresso Nacional até então.

No último dia 14 de novembro, o vice-presidente eleito revelou os nomes para a Educação, Esporte, Infraestrutura, Juventude, Cidades, Cultura e Direitos Humanos. Depois, em 16 de novembro, foram divulgados os componentes de outras áreas-chave, como Agricultura, Saúde, Desenvolvimento Regional, Justiça e Segurança Pública, Meio Ambiente e outras.