Jair Bolsonaro passeia por hospital e visita paciente em segundo dia internado

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passou a segunda noite de internação no Hospital Villa Nova Star, em Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo. Ele caminhou pelos corredores da unidade de saúde e chegou a visitar outros pacientes. Segundo o boletim médico da tarde de quinta-feira (15), o gestor segue sem previsão de alta.

O gestor federal deve passar por uma avaliação médica nesta sexta-feira (16) e um novo boletim da equipe responsável por ele deve ser divulgado ao longo do dia.

Em nota à imprensa, o hospital afirmou que Bolsonaro mantém "evolução clínica satisfatória". "Desta forma, foi retirada a sonda nasogástrica e planeja-se o início da alimentação para amanhã [sexta-feira]".

Após sentir dores abdominais e uma crise de soluço persistente, Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília na quarta-feira (14).

Nas redes sociais, a esposa do político, Michelle Bolsonaro, compartilhou foto do presidente sorrindo, usando bermuda e tênis posando ao lado de uma paciente na noite desta quinta. Na imagem, ele usa sondas conectadas ao nariz e à região do pescoço. "Custoso demais", escreveu Michele, que também acrescentou emojis de risos.

O registro foi repostado pelo ministro do Turismo Gilson Machado, que escreveu: “O pai tá on! Já dando força a outros pacientes!”.

A primeira-dama também revelou que o melhor amigo, o maquiador Agustin Fernandez, visitou o casal na quinta-feira. Na ocasião, o profissional presenteou Michele com um conjunto de xícaras.

Nas redes sociais, ele compartilhou uma imagem do encontro e na legenda disse que "a saúde do paciente está melhor que a nossa". A esposa de Bolsonaro repostou a publicação.

Ao deixar a unidade hospitalar, o maquiador disse ao jornal Folha de São Paulo que Bolsonaro "está bem".

Sem previsão de alta

A nota desta quinta-feira, assinada pelo médico-cirurgião Antônio Macedo e por mais quatro médicos responsáveis pelo tratamento do presidente, não informa quanto tempo vai durar a internação e reafirma não haver ainda previsão de alta.

No início da noite, em entrevista ao vivo ao programa do apresentador Sikêra Júnior, na RedeTV!, Bolsonaro disse que deve ter alta nesta sexta-feira (16) e que as funções intestinais estão se recuperando apenas com o tratamento terapêutico, sem a necessidade de cirurgia.

"Dada a facada que eu recebi e quatro cirurgias, essa obstrução [intestinal] é sempre um risco muito alto. Mas, graças a Deus, de ontem para hoje, evoluiu bastante esse quadro. Então, a chance de cirurgia está bastante afastada", disse o presidente.

Antônio Macedo estava ao lado do paciente durante a conversa e confirmou a melhora. Ao jornal Folha de S.Paulo, depois da entrevista na TV, Macedo disse que, diferentemente do que havia anunciado Bolsonaro, a alta não está prevista para esta sexta.

"A cirurgia, a princípio, está afastada, uma vez que o intestino começou a funcionar e o abdome está mais flácido e mais funcionante", disse Macedo ao programa da RedeTV!.

O médico afirmou ainda que a sonda gástrica que Bolsonaro está usando deve ser retirada, mas que o mandatário terá que seguir uma dieta líquida. "O presidente hoje [quinta-feira] melhorou. Ele ainda está de sonda gástrica, nós estamos estudando a retirada da sonda porque os barulhos do abdome são bons, os ruídos são bons", afirmou.

"E aquela área obstruída do lado esquerdo [do abdome], fruto de aderências decorrentes de toda essa complicação que ele teve, já esta mais palpável, pode permitir a retirada da sonda gástrica, ainda garantindo dieta líquida", explicou o especialista.